Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doyran Mahallesi Karabelen mevkisindeki Bizans Manastırı çevresinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda U.Y, M.A. ve F.K.'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika