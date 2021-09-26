Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen biri Alman uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen biri Alman uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asar Kalesi'nin yanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen bölgeye giden ekipler, H.O.K. (34), P.K. (60) ve Alman uyruklu D.Ş'yi (28) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan iki dedektör, kazma, çekiç, el feneri, optik göz kamerası, iki telsiz ile 36 seramik taş kırığına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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