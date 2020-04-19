Antalya'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şüphelilere, ayrıca Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kaçak kazıda kullanılan aletler ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gaz lambası şeklindeki kandile el konuldu.

Şüphelilerin 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazarak define aradıkları, kazılan alanın tabanında mozaiklerin bulunduğu tespit edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçmaya çalışan B.A, H.A, M.A. ve H.Y'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin devriye görevi yaparken, Zeytinada Mahallesi Şansa mevkisindeki ormanlık alanda iki motosikletin bulunduğunu fark etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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