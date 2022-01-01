Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Mahallesi Güllüpınar mevkisinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.K, Ö.F.Ç, A.G.K, Y.E, A.H, A.A. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika