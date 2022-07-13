Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

13.07.2022 13:20
Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, B.G, M.İ, İ.E, A.G, R.S, E.B. ve K.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör, hilti, akü, jeneratör, kürek, patlayıcı madde, matkap, benzin, elektrik kablosu ve halata el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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