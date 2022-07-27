Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü! - Son Dakika
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Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!

27.07.2022 11:39
Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesi Bayındır Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgede yapılan kontrolde H.Ç., M.A.A. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü kazı yaparken yakalandı.

Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet gelberi, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet testere, 1 adet mala, 1 adet levye, 1 adet dedektör ve çantası, 1 adet kova, 1 adet siyah sırt çantası, 1 adet murç demir ele geçirildi.

İŞLEM YAPILDI

Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü! - Son Dakika
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