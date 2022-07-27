Antalya'nın Elmalı ilçesi Bayındır Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgede yapılan kontrolde H.Ç., M.A.A. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü kazı yaparken yakalandı.
Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet gelberi, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet testere, 1 adet mala, 1 adet levye, 1 adet dedektör ve çantası, 1 adet kova, 1 adet siyah sırt çantası, 1 adet murç demir ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü! - Son Dakika