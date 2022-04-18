Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli, sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asartepe Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Alman uyruklu S.P.J'nin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin dedektör ve küreğine el konuldu.
Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak kazı yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika