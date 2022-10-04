Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

04.10.2022 09:40
Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler bulundu.

Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksu ilçesi, Murtuna Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede traktör ile kazı yapan S.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Antalya Müzesi ekipleri, kazılan alanda yaptıkları incelemede tarihi eser olduğu değerlendiren çeşitli objeler buldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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