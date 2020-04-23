Antalya'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevkisindeki fotokapandan, birinci derece arkeolojik sit alanı yakınında ellerinde kazma kürek ve benzeri aletlerle bazı kişilerin olduğunu gördü. Ekipler durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sit alanı içinde detektörle arama ve kazı yapan H.İ, B.Y. ve T.P'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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