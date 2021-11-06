Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi.

Türkiye genelinde müşterek kaçak alkol uygulaması kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde Antalya'da 4 bin 160 makaron ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 447 personelin katılımı ile 467 iş yerinde yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, 4 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği belirtildi. - ANTALYA

Son Dakika

Sahte Rihanna Karaköy'de ortalığı karıştırdı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı basketbol maçının perde arkası! "Ayıp oluyor" diyerek sahaya girdi

Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak

Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç