Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını - Son Dakika
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Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını

31.05.2022 13:07
Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından 6 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından 6 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 659 koli içerisinde toplamda 6 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını
Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını - Son Dakika
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