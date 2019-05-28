Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaçak nargile tütünü operasyonu
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Antalya'da kaçak nargile tütünü operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya'da kaçak nargile tütünü operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak'taki bir depoda, kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisine ulaştı.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 17 kilogram ve 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü, 3 hassas terazi, çok sayıda etiket, paketleme cihazı, sahte tütün yapımında kullanılan vakumlama cihazı, 100 kilogram saf işlenmemiş nargile, 200 kilogram saf gliserin ve 200 kilogram toz şeker ele geçirildi.
Gözaltına alınan Rıdvan A. (36) karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:44 Kaynak: AA
Alanya, Antalya, Güncel
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