Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaçak parfüm operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçak parfüm operasyonu

Antalya'da kaçak parfüm operasyonu

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir araçta gümrük kaçağı parfüm ve elektronik eşya ele geçirildi.

Antalya'da kaçak parfüm operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir araçta gümrük kaçağı parfüm ve elektronik eşya ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde arama yaptı. Aramada 486 şişe gümrük kaçağı parfüm, 17 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 11 adet sticker (marka etiketi) ele geçirildi.


Araç sahibi şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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