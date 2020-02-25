Antalya'da kaçak sigara imalatı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçak sigara imalatı operasyonu - Son Dakika

Antalya'da kaçak sigara imalatı operasyonu

6 saat önce

Antalya'da kaçak sigara imalatı yapılan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Antalya'da kaçak sigara imalatı operasyonu, System.String[]

Antalya'da kaçak sigara imalatı yapılan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce makaron, kilolarca tütün ve kompresör makineleri ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya'da kaçak sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Muratpaşa ilçesinde bina altında bulunan depoda ve Kepez ilçesinde bir ikamette sigara imalatı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine her iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, depoda ve ikamette kompresörlü makineler ile sigara sarma (tütün doldurma) üretimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 198 bin 800 adet boş makaron, 35 bin 660 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır makaron, 205 kilogram kıyılmış tütün, 214 adet TAPDK Bandrolü, 5 adet sigara sarma (tütün doldurma) makinesi, 6 adet kompresör makinesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak S.Ö., R.A., H.D., Ö.A. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden haklarında "5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara Muhalefet" Suçlarından gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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