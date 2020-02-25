Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Muratpaşa ilçesinde bir bina altında bulunan depoya ve Kepez ilçesindeki ikamete operasyon düzenlendi.

Kompresörlü makineler ile sigara sarma üretiminin yapıldığı tespit edilen depoda ve ikamette yapılan aramada 198 bin 800 adet boş makaron, 35 bin 660 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır makaron, 205 kilogram kıyılmış tütün, 214 bandrol, 5 sigara sarma makinesi, 6 kompresör makinesi ele geçirildi.


Operasyonda, S.Ö, R.A, H.D, Ö.A. ve T.A. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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