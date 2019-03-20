Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu
43 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir turizm firmasına ait otobüste yaptığı aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şüpheli H.A. ve M.A.G. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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