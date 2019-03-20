Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu

43 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir turizm firmasına ait otobüste yaptığı aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli H.A. ve M.A.G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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