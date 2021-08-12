Antalya'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 elektronik sigara ele geçirildi.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), E.A'nın ilçedeki marketlere gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çamyuva Mahallesi'nde E.A'nın aracında yapılan aramada, 170 paket kaçak sigara, 78 elektronik sigara ve 18 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A'nın, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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