Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yapılan aramada 170 paket sigara, 78 elektronik sigara, 18 elektronik sigara likiti ve 40 elektronik sigara içi ele geçirildi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kentte marketlere bir kişinin kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı