Antalya'nın Kemer ilçesinde marketlere kaçak sigara satan şüpheli yakalandı.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kentte marketlere bir kişinin kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kemer JASAT ekipleri, Çamyuva Mahallesi'nde E.A, yönetimindeki aracı durdurdu.
Yapılan aramada 170 paket sigara, 78 elektronik sigara, 18 elektronik sigara likiti ve 40 elektronik sigara içi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika