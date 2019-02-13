Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu

5 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 18 av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve mermi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 9 tabanca, 18 av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve mermi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli H.Y'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Şüphelinin Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 15 tabanca namlusu, 26 tabanca şarjörü, çok sayıda mermi ve fişek bulundu.

Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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