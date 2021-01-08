Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı - Son Dakika

Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı
08.01.2021 19:39
Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak su kullanıldığı tespit edilen mermer ocağı işletmecisine para cezası uygulandıAntalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Güneykaya Mahallesi'ndeki mermer ocağında kaçak su kullanıldığı ihbarını değerlendirdi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak su kullanıldığı tespit edilen mermer ocağı işletmecisine para cezası uygulandı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Güneykaya Mahallesi'ndeki mermer ocağında kaçak su kullanıldığı ihbarını değerlendirdi.
Söz konusu işletmenin, Harmankaya mevkisinden çıkan yer altı suyu kaynağına boru hattı döşeyip, usulsüz çektiği suyu kaçak yoldan ocak faaliyet alanına taşıdığı belirlendi.
Bunun üzerine mermer ocağı işletmecisine 7 bin 500 lira ceza uygulandı.
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