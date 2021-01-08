Antalya'da kaçak su kullanan mermer ocağına ceza yazıldı - Son Dakika

Bunun üzerine mermer ocağı işletmecisine 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

Söz konusu işletmenin, Harmankaya mevkisinden çıkan yer altı suyu kaynağına boru hattı döşeyip, usulsüz çektiği suyu kaçak yoldan ocak faaliyet alanına taşıdığı belirlendi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Güneykaya Mahallesi'ndeki mermer ocağında kaçak su kullanıldığı ihbarını değerlendirdi.

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