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Antalya'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 108 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 108 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Duman-8" adlı operasyonda gümrük kaçağı tütün bulunduğu tespit edilen 27 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilogram kıyılmış tütün, 43 bin 600 boş makaron, 28 bin 740 içi tütünle doldurulmuş makaron ile sigara yapım malzemeleri ele geçirildi.

Gümrük kaçağı tütün sattıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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