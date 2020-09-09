Antalya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki şüphelinin ilçeye kaçak tütün ile makaron getirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliler O.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 7 bin 800 adet içi kaçak tütünle doldurulmuş makaron ile 700 bin boş makaron ele geçirildi.

Şüphelilerin, ifade alım işlemleri sürüyor.