Antalya'da kaçak tütün satan 2 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı - Son Dakika

Antalya'da, kaçak tütün sattıkları belirlenen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi Fettahlı Mahallesi pazar yerinde denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, 95 kilo kaçak tütün ile 24 bin boş makaron ele geçirildi. Kaçakçılık yaptıkları tespit edilen 2 kişiye ise 1926 lira idari yaptırım cezası uygulandı.