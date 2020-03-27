Antalya'da kaçak üretilen 42 bin 620 tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da kaçak üretilen 42 bin 620 tıbbi maskeye el konuldu, olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda il genelinde tespit edilen 6 iş yerine ve bir araca operasyon düzenlendi.

Aramada, 42 bin 620 izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske, sağlıksız şartlarda imal edilen 500 litre dezenfektan,

372 litre antibakteriyel solüsyon jel, 11 litre şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.