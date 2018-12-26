Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Antalya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 569 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Antalya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 569 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa'daki bir depoda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda kaçak ve sahte içki olduğunun bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 569 şişe değişik markalarda sahte içki, 1903 adet değişik içki markalarına ait boş şişe, 1542 adet sahte bandrol, 1171 adet sahte içki yapımında kullanılan içki şişe kapakları, etiket, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin üzerinde bulunan bandrollerin etiketlerin ve kapakların sahte oldukları belirlendi.

Operasyon sonrasında imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" ve TCK. 186. Madde kapsamında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlem sonrasında 4 şahıstan T.B. ve A.Ç. gözaltına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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