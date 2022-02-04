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Antalya'da kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

Antalya'da kaçakçılığa geçit yok

04.02.2022 15:32
Antalya'da kaçakçılığa geçit yok

Antalya'da emniyet ekipleri, yüklü miktarda kaçak alkol, akaryakıt, tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.

Antalya'da emniyet ekipleri, yüklü miktarda kaçak alkol, akaryakıt, tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.

Antalya'da emniyet ekipleri, 31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık faaliyeti yürüten şahıs ve organizasyonlara yaptıkları operasyonlarda bin 320 şişe sahte alkol, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 58 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya'da kaçakçılık faaliyeti içerisinde bulunan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalarda, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan bir iş yerinde, bu iş yerine ait depoda ve il merkezinde durdurulan iki araçta yapılan arama sonucunda bin 320 şişe sahte alkol, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 58 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 5 şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya'da kaçakçılığa geçit yok
Antalya'da kaçakçılığa geçit yok
Antalya'da kaçakçılığa geçit yok
Antalya'da kaçakçılığa geçit yok
Antalya'da kaçakçılığa geçit yok

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Kaçakçılık, Akaryakıt, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika


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