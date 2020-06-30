Antalya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Antalya'da kaçakçılık operasyonları

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda sahte alkol, kaçak tütün, parfüm, cep telefonu ve kol saati ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda sahte alkol, kaçak tütün, parfüm, cep telefonu ve kol saati ele geçirildi.

Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya ve Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekiplerince 22-26 Haziran tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda internet ortamından sanal alışveriş fırsatı veren platformlar üzerinden mağaza kurarak, kaçak getirilen cep telefonlarını klonlama yöntemiyle yasak hale getiren şahıslar hakkında çalışma yapıldı. Muratpaşa ilçesinde sahte faturayla telefon satışı yapan bir iş yerine yapılan aramada, 87 adet kaçak cep telefonuna ve çok sayıda kaçak aksesuara el konuldu.


Döşemealtı ve Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde durdurulan araçlarda yapılan aramada da 2 bin 200 litre sahte fıçı alkol, boş alkol fıçıları ve 744 şişe sahte alkol ele geçirildi. Bira fıçıları üzerinde yapılan incelemede, üretim tarihlerinin kapakları ile uyuşmadığı, son kullanma tarihi geçmiş fıçı biraların yeni düzenlenen fatura ile legal hale getirilmeye çalışıldığı ve merdiven altında izin alınmadan üretilen içkilerin piyasaya sürülmeye çalışıldığı anlaşıldı.


Devam eden diğer kaçakçılık çalışmalarında da 56 kilo 250 gram kaçak nargile tütünü, 375 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 33 adet gümrük kaçağı parfüm, 12 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
16:26
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 17:31:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]