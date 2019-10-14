Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonu
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Antalya'da kaçakçılık operasyonu

9 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı parfüm ve elektronik eşya ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı parfüm ve elektronik eşya ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 486 şişe gümrük kaçağı parfüm, 17 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Araç sahibi hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:35 Kaynak: AA
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