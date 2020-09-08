Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 4 tank, 185 litre sahte içki, 1000 sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 88 malzeme, 1334 şişe gümrük kaçağı parfüm, 2 bin 232 gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.