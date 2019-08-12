Son Dakika Haberleri: Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması
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Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması

35 dakika önce

Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim sırasında kaçan, kovalamaca sonucunda da yakalanan kurbanlık dana için sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz.

Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması, System.String[]
Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim sırasında kaçan, kovalamaca sonucunda da yakalanan kurbanlık dana için sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz." paylaşımında bulundu.
Konyaaltı ilçesinde kesim sırasında kaçan ve polis ekipleri ile vatandaşlara zor anlar yaşattıktan sonra yakalanan kurbanlık dana haberi, Haluk Levent'in de dikkatini çekti.
Levent, sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand'ın yanına alalım." ifadesini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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