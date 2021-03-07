Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi - Son Dakika

Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

07.03.2021 13:58

Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi günü dolan eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü ANTALYA - Korona virüs haritasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da,...

Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı cumartesi günü dolan eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü

ANTALYA - Korona virüs haritasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, kademeli normalleşme sonrası eğlence mekanlarındaki görüntüler tedirgin etti. Gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği bir mekanda neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki vaka oranında geçtiğimiz hafta 78,20, bu hafta ise 25 Şubat-5 Mart tarihli verilere göre 82.05 oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kentte kademeli normalleşme sonrası hafta sonu kısıtlaması kaldırılan cumartesi gününde bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntüler ise korona virüse davetiye çıkardı. Tarihi Kaleiçi'ndeki bazı eğlence mekanlarının etrafı açık terasında çekilen görüntülerde gençlerin müzik eşliğinde eğlendiği, neredeyse tüm masaların dolu olduğu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Görüntüler, eğlenen gençler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi
Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi

Koronavirüs, Antalya, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kademeli normalleşme sonrası korona partisi - Son Dakika


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