Son dakika: Antalya'da "KADES" uygulaması bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika

Son dakika: Antalya'da "KADES" uygulaması bir kadının hayatını kurtardı

05.12.2020 23:58

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da "KADES" uygulaması bir kadının hayatını kurtardı Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı Eve silahla dayanan eski koca, kadının 'KADES' butonuna basması sayesinde yakalandı Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli...

Antalya'da "KADES" uygulaması bir kadının hayatını kurtardı

Antalya'da boşandığı karısının bulunduğu evi basan eski koca için Özel Harekat operasyon yaptı

Eve silahla dayanan eski koca, kadının 'KADES' butonuna basması sayesinde yakalandı

Tabancayla kendini ayağından yanlışlıkla vuran öfkeli koca, Özel Harekat Polisinin çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirildi

KADES ihbarı sonrası polis ekipleri 3 dakika sonra olay yerine intikal etti

ANTALYA - Antalya'da Kadın Destek Uygulaması ihbarı bir kadının hayatını kurtardı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşandığı karısının kaldığı evin kapısına dayanan koca kaza ile silahıyla kendini ayağından yaraladı. Uzun süre polis tarafından ikna edilmeye çalışılan eski koca, Özel Harekat Polisinin operasyonuyla bina içerisindeki merdivenlerde etkisiz hale getirildi. Operasyon esnasında bir Özel Harekat Polisi kulağından hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin KADES ihbarı sonrası olay yerine 3 dakikada intikal ettiği bildirildi.

Antalya polisini alarma geçiren olay, Saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Ayşe K. (35), evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. Ayşe K.'nın evde olduğunu öğrenen Alper T. A. tabancayla birlikte bina içerisine girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayıp oldukça korkan Ayşe K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T. A., tabancasının süngüsünü çekerken çıkan kurşunla yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Ekipler 3 dakika içerisinde olay yerine geldi

Ayşe K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Şahsı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

Çatıdan gaz bombasıyla etkisiz hale getirdiler

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binadaki vatandaşlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Neye uğradığını şaşıran Alper T. A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayağından yaralanan Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan operasyon esnasında bir Özel Harekat Polisi, kulağından hafif şekilde yaralandı. Polise ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı
Son dakika: Antalya'da KADES uygulaması bir kadının hayatını kurtardı

Özel Harekat, Antalya, Silah, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da 'KADES' uygulaması bir kadının hayatını kurtardı - Son Dakika


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