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Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır - Son Dakika

Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır

30.09.2021 11:23
Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır, System.String[]

Antalya'da görev yapan 24 kadın itfaiye eri, insanların canlarını ve mallarını kurtarmak için ter döküyor.

Antalya'da görev yapan 24 kadın itfaiye eri, insanların canlarını ve mallarını kurtarmak için ter döküyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 602 itfaiyeci, yangından sıkışmalı trafik kazalarına, kurtarma operasyonlarına kadar her canlının imdadına yetişiyor. Kimi zaman orman, ev yangınlarında alevlerle mücadele eden, kimi zaman ağaçta kalmış bir kediye yardım elini uzatan itfaiyecilerin arasında kadınlar da başrolde yer alıyor.

Antalya'daki 24 kadın itfaiye personeli de erkek meslektaşları gibi itfaiye aracını kullanıyor, hortumları taşıyor, uzun merdivenlere tırmanıp hayat kurtarıyor.

Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun olan ve zorlu sınavların ardından Antalya'ya atanan Merve Nur Toy, AA muhabirine, itfaiyenin siren seslerinden etkilenerek bu mesleğe ilgi duyduğunu söyledi.

Ailesinde itfaiyeci kimsenin bulunmadığını, kendi isteği ile bu mesleği tercih ettiğini dile getiren Toy, yaklaşık 9 aydır itfaiyeci olarak görev yaptığını belirtti.

Bu kadar kısa süre içinde bile çok önemli olaylara tanıklık yaptığını aktaran Toy, "Şimdiye kadar ev, fabrika, orman yangınlarına, sıkışmalı trafik kazalarına, hayvan kurtarma operasyonlarına katıldım. Kolay bir meslek değil, zorluğu var." dedi.

Toy, Manavgat'ta günler süren orman yangınında da görev aldığını ifade ederek, bir daha böyle yangınların olmaması temennisinde bulundu.

Üniversitede de eğitim aldıklarını ve göreve başladıklarında oryantasyon eğitimine katıldıklarını anlatan Toy, "Riskleri var, çok fazla dikkat istiyor. Yaptığımız kutsal bir meslek. İnsanların hayatına dokunuyoruz. Birilerini bir yerden kurtarabilmek çok güzel bir duygu. İşimi çok seviyorum. Zaman zaman gittiğimiz olaylarda yadırgandığımız zamanlar oluyor, ön yargıları arkadaşlarımızla bir nebze de olsa kırıyoruz. Kaskımızı kaldırdığımızda 'Kadınlar da yapabiliyormuş.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilik mesleğiyle lisede tanıştı

Seher Özdemir (25) de ortaokul sonrası Ankara'da İtfaiye Lisesi'ni tercih ettiğini söyledi.

İlk olarak itfaiyecilik mesleğiyle orada tanıştığını dile getiren Özdemir, liseden sonra da üniversite eğitimini aynı alanda sürdürdüğünü kaydetti.

Özdemir, her meslek gibi itfaiyeciliğin de zorlu yanları olduğuna işaret ederek, "Mesleğimizin zorlukları var ama manevi doyumun hiçbir şekilde başka meslekte olmadığını düşünüyorum. Ailemde itfaiyeci olan tek kişiyim. Babam 'Sen yaparsın kızım.' diye çok destek verdi ve her zaman arkamda durdu." dedi.

Kadın oldukları için kendilerine herhangi bir imtiyaz tanınmadığının altını çizen Özdemir, şunları söyledi:

"Erkek arkadaşlarımız ne yapıyorsa aynısını yapıyoruz, eğitimde, sınavlarda, mülakatlarda ve şu anki görevlerde de aynı şekilde. Olay yerinde kadın olduğumuzu görüp garip bakanlar, elimizden hortumu almaya çalışanlar oluyor, yardım etmeye çalışıyorlar. Yaptığımızı görünce de çekiliyorlar. Orman yangını, sıkışmalı trafik kazası her olaya bakıyoruz. Adrenalinli bir hayat yaşıyoruz. Hafta sonu eve gidince bir garip geliyor. Başka mesleklerde göreve giderken ne yapacağınız bellidir, planlıdır, 'Şununla görüşeceğim.' gibi. Bizim meslekte belli değil, buraya girdiğinizde bir zil çalıyor, kendinizi bir anda trafik kazasında buluyorsunuz ya da Korkuteli'nde yangında."

Özdemir, gün içinde herhangi bir olay olmadığında eğitim yaptıklarını belirterek, her an olaylara hazır beklediklerini kaydetti.

Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır
Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır
Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır
Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır
Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kadın itfaiyeciler her an göreve hazır - Son Dakika


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