Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı - Son Dakika
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Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı

26.04.2022 12:17
Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde çalışan kadın astsubay, olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde çalışan kadın astsubay, olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Ebru Yaşar Kök, tüm uzmanlık eğitimlerini tamamladı.

Kök, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı emrinde olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

Türkiye genelinde sadece iki ilde bulunan jandarma kadın olay yeri uzmanından biri olarak Antalya'da görev alıyor.

Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı
Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı
Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı
Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme, Astsubay, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı - Son Dakika


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