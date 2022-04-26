Kadın astsubay Olay Yeri İnceleme Timinde göreve başladı - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde çalışan kadın astsubay, olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Ebru Yaşar Kök, tüm uzmanlık eğitimlerini tamamladı.

Kök, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı emrinde olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yapmaya başladı.

Türkiye genelinde sadece iki ilde bulunan jandarma kadın olay yeri uzmanından biri olarak Antalya'da görev alıyor.