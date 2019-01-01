Antalya'da Kadın Kasiyere Silahlı Gasp
1 saat önce
Antalya'da kadın kasiyere silahlı gasp Kapşonlu yağmurluklu kar maskeli silahlı kişi, market çalışanı kadını tehdit edip kasadaki 2 bin 500 TL'yi gasp etti.
Antalya
'da kadın kasiyere silahlı gasp
Kapşonlu yağmurluklu kar maskeli silahlı kişi, market çalışanı kadını tehdit edip kasadaki 2 bin 500 TL'yi gasp etti.
ANTALYA - Antalya'da kapşonlu yağmurluklu kar maskeli kişi, market çalışanı kadını silahla tehdit edip kasadaki 2 bin 500 TL'yi gasp etti.
Edinilen bilgiye göre olay saat 20.00 sırasında Konyaaltı
ilçesi,Hurma Mahallesi, Boğaçayı Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Siyah yağmurluklu, başında kapşon ve yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi önce marketin önünde kısa bir keşif yaptı. Daha sonra markete ters kapıdan giriş yapan direk kasiyer olarak çalışan 29 yaşındaki Gülsüm Ç.'ye yöneldi. Düzgün şiveli olduğu öğrenilen şüpheli kasiyere, 'kasayı boşalt'dedi. Kasiyerin sözlerine tepkisiz kaldığını gören şüpheli cebinden çıkardığı tabancayı kasiyer kadına yönelterek bu kez de 'oyalama hemen kasayı boşalt' sözlerini söyledi. Silah karşısında büyük korku yaşayan Gülsüm Ç.'nin açtığı kasadan şüpheli yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak olay yerinden yağmur altında koşarak kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarıyla markete Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken, Gasp Büro Amirliği ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerasından alınan görüntüler doğrultusunda bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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