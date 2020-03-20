Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki kadın kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, geçici olarak dükkan kapattı.

Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki kadın kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, geçici olarak dükkan kapattı.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadın kuaförü esnafıyla aldıkları karar sonucu koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine faaliyet durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Talebin ilçedeki kuaförlerden geldiğini belirten Özbek, "Kuaförler kendi aralarında anlaşmaya vardılar. Kuaförler halkla en çok iç içe olan meslek gruplarından ve çok yerinde bir karar verildi. Fedakarlıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ederim. Erkek berberler için ise bu durum söz konusu değil." dedi.

Kadın Kuaförü Hülya Şahinbay, halk sağlığı için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

İlçe esnaf odasıyla yaptıkları görüşme sonunda 23- 27 Mart'ta geçici süreliğine dükkanlarını kapalı tutacaklarını belirten Şahinbay, "Halkımızın ve kendi sağlığımızı riske atmıyoruz, yaptığımız iş açısından büyük risk taşıyoruz. Biz de tüm bunları göz önünde bulundurarak geçici bir süreliğine dükkanlarımızı kapatma kararı aldık." diye konuştu.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:02 Kaynak: AA

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