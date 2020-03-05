Antalya'da 'kadın müşteriye baktın' kavgası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'kadın müşteriye baktın' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da 'kadın müşteriye baktın' kavgası: 1 ölü

6 saat önce

ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'nde restoranı bulunan Yakup İ., 'kadın müşterilere' baktığı iddiasıyla kendisine saldıran yan taraftaki restoranın çalışanlarınrdan 1'ini bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'da 'kadın müşteriye baktın' kavgası: 1 ölü, System.String[]

ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'nde restoranı bulunan Yakup İ., 'kadın müşterilere' baktığı iddiasıyla kendisine saldıran yan taraftaki restoranın  çalışanlarınrdan 1'ini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında iki kadın müşteriye baktığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İ. hızla girdiği restoranından bıçak alıp, geri çıktı. Ardından da Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmek istendi. Ancak yolda hayatını kaybetti.

Polis, kaçan Yakup İ.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Yaralı olduğu görülen Yakup İ.'nin götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında da kesik bulunduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yakup İ., "Bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Yakup İ., adliyeye sevk edilirken, kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Ziya Selçuk, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:32 Kaynak: DHA
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