Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi - Son Dakika
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Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi

6 saat önce

ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi, System.String[]

ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Antalya'da 4 ay önce toplu ulaşım şoförleri, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurarak sorunlarına çare aramaya başladı. Derneğin başkanlığına ise toplu ulaşım şoförü Elçin Güner (46) seçildi. Şoförlerin sıkıntılarını dile getiren Güner, otobüslerin seferlere çıkmadan önce bekleme yaptıkları depolama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Güner, fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve yolcuların şiddetine maruz kalmalarının yanı sıra, tuvaletler konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. Şoförler Odası'nın bu tür konulara bir çözüm bulamadığını ileri süren Güner, "En büyük sıkıntımız tuvaletler. Depolama alanlarının çoğunda erkek ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. İçeride pisuvarlar ve normal bir tuvalet var. Erkeklerle aynı zamanda tuvalete girdiğimiz zamanlar oluyor. Biz kadınlar içerideyken bazı duyarlı arkadaşlarımız kapıda bizi bekliyor. Ama o zaman da seferlerine geç kaldıkları oluyor. Bu yüzden para cezası uygulanan arkadaşlarımız oldu" dedi.

'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'

Erkek şoförlerin pisuvarda ihtiyaçlarını görürken, tuvaletin içinden çıkan kadın şoförlerin karşı karşıya kaldığı utanç durumları olduğunu dile getiren Güner, "Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Antalya'da tuvalet ihtiyacını henüz çözebilmiş değiliz. Antalya merkezinde 12- 13 kadın şoför var. İçeri girerken kapıdan 'Kimse var mı' diye sesleniyorlar. Avrupa standartlarında çalışma bekleniyor ama uygulanan Afrika standartları" diye konuştu.

ERKEK ŞOFÖRLER DE MAĞDUR

Erkek şoförlerden Selçuk Akünlü ise tuvaletlerin sıkıntılı olduğunu aktardı. Kadınların tuvalete girmesi durumunda bazen kapıda uzun kuyruklar oluştuğuna dikkati çeken Akünlü, kendilerinin içeride olması durumunda kadın arkadaşlarının dakikalarca beklemek zorunda olduğunu söyledi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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