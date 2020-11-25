Antalya'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Antalya'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" koordinasyon toplantısı

25.11.2020 16:29
Antalya'da

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin bilinçlendirmeyle engellenebileceğini belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin bilinçlendirmeyle engellenebileceğini belirtti.

Yazıcı'nın başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin gündemine aldığı aile içi ve kadına yönelik şiddetle özel olarak mücadele etmeye çalıştığını aktaran Yazıcı, "Bu mücadele sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir konu değil. En basit ifadesiyle herkesin başına bir polis ya da jandarma koyma gibi gücümüz yok, dünya da böyle bir uygulama da yok. Toplumun bilinçlenmesi insanların bilinçlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim." diye konuştu.

Devlet olarak gerekli tedbirlerin alındığını, hakimlerin de gerekli kararları aldığını belirten Yazıcı, vatandaşların bilinçlendirilmesiyle de sorunun aşılabileceğini aktardı.

Toplantıda, görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin yerine getirilmesi, etkinlik ve koordinasyonun artırılması, yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi konuları değerlendirildi.

Vali Yazıcı, stantları gezdi

Toplantının ardından Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile emniyet ve jandarma komutanlığı ekiplerince Kazım Özalp Caddesi'nde kurulan stantları ziyaret etti, personelden bilgi aldı.

Yazıcı'nın ziyareti sırasında bir kadın KADES uygulamasını telefonuna yükleyerek, nasıl kullanılacağını öğrendi. Kadınla sohbet eden Yazıcı, "Umarım başınıza kötü bir olay gelmez ancak olabilecek bir durumda da bu program sayesinde çok kısa sürede yardıma ulaşacaksınız." dedi.

Stantta kadın personel tarafından broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Jandarma, Valilik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' koordinasyon toplantısı - Son Dakika


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