Antalya'da kadının elindeki kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Antalya'da kadının elindeki kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı

Antalya'da kadının elindeki kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı

11.06.2023 16:12

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadının elindeki kelepçe itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kadın, kelepçenin eski güvenlik görevlisi olduğunu iddia ettiği ablasının evinde çocuklar ile oynarken takıldığını söyledi.

Antalya''nın Muratpaşa ilçesinde Necla Ö.''nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu görenler, durumdan şüphelenerek kendisini durdurdu.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADIĞINI İDDİA ETTİ

Necla Ö., elindeki kelepçenin eski güvenlik görevlisi olduğunu iddia ettiği ablasının evinde çocuklar ile oynadığı esnada takıldığını, bir daha sökemediğini söyledi. Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tek eli kelepçeli gezen kadın polis ekiplerini hareketlendirdi

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede gelen polis ekibi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden Necla Ö.''nün sorgusunu yaptı. Polis ekibi, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.''nün elindeki kelepçeyi çıkarmak için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen başarılı olamadı.

Tek eli kelepçeli gezen kadın polis ekiplerini hareketlendirdi

İTFAİYE 20 DAKİKADA ÇIKARABİLDİ

Gelen itfaiye ekibi, yüzük kesme aparatıyla kelepçeyi 20 dakikalık çalışmayla çıkardı. Polis, kelepçenin çıkarılmasının ardından Necla Ö.''yü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.

Tek eli kelepçeli gezen kadın polis ekiplerini hareketlendirdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet Yaprak: Kesinnn çocuklar takmıştır ?????? Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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