Antalya'da kadının elindeki kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı

Antalya''nın Muratpaşa ilçesinde Necla Ö.''nün sol el bileğinde kelepçe olduğunu görenler, durumdan şüphelenerek kendisini durdurdu.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADIĞINI İDDİA ETTİ

Necla Ö., elindeki kelepçenin eski güvenlik görevlisi olduğunu iddia ettiği ablasının evinde çocuklar ile oynadığı esnada takıldığını, bir daha sökemediğini söyledi. Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede gelen polis ekibi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden Necla Ö.''nün sorgusunu yaptı. Polis ekibi, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Necla Ö.''nün elindeki kelepçeyi çıkarmak için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen başarılı olamadı.

İTFAİYE 20 DAKİKADA ÇIKARABİLDİ

Gelen itfaiye ekibi, yüzük kesme aparatıyla kelepçeyi 20 dakikalık çalışmayla çıkardı. Polis, kelepçenin çıkarılmasının ardından Necla Ö.''yü ifadesine başvurmak için polis merkezine götürdü.