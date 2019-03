Antalya'da Kadınlar, Erkek Egemen İşlere Talip Oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 11 Mart Pazartesi günü 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 11 Mart Pazartesi günü 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, anayasaya kadınlara pozitif ayrımcılığı yazan bir iktidar olarak her zaman kadınların yanında yer aldıklarını söyledi. Türel, "Yoğun bir seçim kampanyası içerisinde bu konuya verdiğimiz önem nedeniyle buradayız. Ben de 'Kızlar da yapabilir, Girls can do it' diyorum" dedi.



Erkeklerin egemen olduğu meslek gruplarında kızların da aktif olarak yer alabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmak ve kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesinin amaçlandığı etkinlik öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken'in katıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Türel, proje amacının, erkek egemen meslekler olarak tanıtılan teknisyenlik, pilotluk, şoförlük ve vatmanlık gibi meslek gruplarında kadınların da yer alması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.



"Zihinlerde, mesleklerle birleşen cinsiyet rollerinin yıkılmasını amaçlıyoruz"



Projenin uzun soluklu hedefinin, gelecek nesillerin zihninde, mesleklerle birleşen cinsiyet rollerinin yıkılması olduğunu kaydeden Türel, "Ayrıca, teknik meslekleri tercih etmek isteyen, bunun için seçimlerini sadece iş hayatına yükselince değil, eğitim hayatında da bilinçli bir şekilde yapabilecek nesillerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Bu sebeple ilk etapta havalimanı çalışanları ile AKSU Cihadiye Ortaokulundan 12 yaş ve üzeri 20 kız öğrenci bu projeye dahil edilecek. Böylece kız öğrenciler, erkek egemen olarak tanıtılan meslek guruplarında istihdam edilen kadın çalışanlardan bilgi alabilecek, onlara rahatlıkla merak ettikleri soruları sorabilecekler ve bu mesleklere yönlendirilmeleri konusunda cesaretlendirilecektir" dedi.



"Her zaman kadınlarımızın yanındayız"



Projenin gelecek yıllarda paydaş sayısının arttırılarak genişletmesini amaçladıklarının belirten Türel, "Kadınlara pozitif ayrımcılığı anayasaya yazan bir iktidar anlayışı olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Onların aktif yaşama ve iş hayatına katılması konusunda her zaman desteklerimizi esirgemiyoruz. Gereği neyse onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün yoğun bir seçim kampanyası içerisinde bu konuya verdiğimiz önem nedeniyle buradayız. Ben de 'Kızlar da yapabilir, Girls can do it' diyorum" şeklinde konuştu.



"Kadınlar, şirketlerin yetenek havuzunda eşit değil"



İş gücü arttıkça ülkenin ekonomisinin de büyüyeceğine işaret eden Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken ise, Türkiye'de 15-64 yaş arası kadın nüfusunun sadece yüzde 34'ünün iş gücünün bir parçası olduğuna, bu ortalamanın OECD ülkelerinde ise yüzde 63 olduğuna dikkat çekti.



Şirketlerin iyi performans göstermesi ve gelişmeleri için en iyi yetenekleri seçmesi gerektiğini belirten Teloeken, kadınlar lise ve üniversite mezunlarının yüzde 50'ni temsil etmektedir. Ancak kadınların sadece yüzde 34'ü bu iş gücünün bir parçasıdır. Bu nedenle şirketlerin yetenek havuzunda eşit olarak temsil edilmediklerini görüyoruz" dedi.



Son olarak adaletin önemine Vurgu yapan Teloeken, 12-19 yaş arasında Türkiye'de 5 milyon kız çocuğunun olduğunu ifade ederek, "Bu etkinlikle fırsatları genişletmek, yeni yollar oluşturmak ve öğretmenlerden, ebeveynlerden, aynı zamanda şirket temsilcilerinden iş dünyasına başarılı bir geçiş için nasıl hazırlanacaklarını yeniden düşünmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

