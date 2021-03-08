Antalya'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan ile salgın tedbirleri kapsamında Narkotik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlükleri görevlilerince Şarampol Caddesi kapalı yolda, kadınlara KADES hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise kadınların oluşturduğunun aktarıldığı etkinliğinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin de tanıtımı yapıldı.