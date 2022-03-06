Kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
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Kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü

06.03.2022 16:15

Antalya'da kadınlar, hemcinslerine uygulanan şiddete dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Antalya'da kadınlar, hemcinslerine uygulanan şiddete dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Kentte "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Antalya Kadın Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, bazı kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Aydın Kanza Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları pankartlarla ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti. Müzik eşliğinde yürüyen kadınlardan bazılarının renkli kostümleri ilgi gördü.

Polisin güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Fatma Şahin, kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

Kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü
Kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü
Kadınlar şiddete dikkati çekmek için yürüdü

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Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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