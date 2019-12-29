Antalya'da kadınların 'danslı protestosuna' polis engeli - Son Dakika

ANTALYA'da, yaklaşık 100 kadının, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere dikkat çekmek için yapmayı planladığı Las Tesis'in danslı protestosuna polis izin vermedi. Grup basın açıklaması yapıp, dağıldı.

? Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için başlattığı danslı eyleme, Antalya'dan da destek geldi. Antalya Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos heykeli önünde bir araya geldi. 'Yaşamak istiyoruz' yazılı pankart açan kadınlar dans etmek istedi, ancak polis dans sırasında söylenecek sözler nedeniyle dansa izin vermedi. Bazı kadınların palyaço kıyafeti ve makyajı ilgi toplarken, bazılarının da farklı renklerde taktıkları peruklar dikkati çekti.

Çevik kuvvet polisleri eylemci grubun çevresinde bir daire oluşturarak bekledi. Grubun dans etmeyeceğini ve sadece kadın şiddetine ilişkin basın açıklaması yapıp ardından şiddet gördüğü için yaşamını yitiren kadınlara saygı duruşunda bulunup ayrılacaklarını söylemesi üzerine açıklama yapmalarına izin verildi. Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Devrim Mol, özgürce yaşamak istediklerini ve susmayacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından grup bir süre saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı.