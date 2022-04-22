Antalya'da kafede çıkan tartışmada genç kızı öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Antalya'da kafede çıkan tartışmada 17 yaşındaki Edanur Demir'i silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.M.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar O.A.K, B.B, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

S.M.D. savunmasında, olayın meydana geldiği kafenin kız arkadaşının orada çalışması nedeniyle sık gittiği bir mekan olduğunu söyledi.

Gece 01.00 sıralarında kafeden çıkmak üzere olan Edanur Demir'e şaka amacıyla "02.00'de gidersin, niye erken gidiyorsun." diye takıldığını belirten sanık, şöyle konuştu:

"O da 'Ne olacak, silah mı çekeceksin' dedi. Ben de silahı çıkardım. Yere doğru tutmuştum. O sırada Edanur, 'Ben silahtan korkmam enişte' diyerek elimden tutarak silahı başına doğru çekti ve silah ateş aldı. Silah emniyetteydi. Nasıl oldu anlamadım. Silahın ağzına mermiyi ben sürdüm ama emniyette olduğunu bilerek sürdüm. Olaydan sonra panikledim. Cüneyt Öz ağabeye ambulansı aramasını söyledim. Taksiyle arkadaşımın evine gittim. Oradan da O.A.K. ve B.B. ile Burdur'a gittim."

Sanık avukatı Abdullah İlkkahraman da Adli Tıp Kurumu raporuna göre aşağıdan yukarıya doğru bir mermi çıkışı olduğuna işaret ederek, bunun da silahı ani kaldırmadan dolayı gerçekleştiğini savundu.

Ani hareket nedeniyle silahın emniyet iğnesinin kendiliğinden düşmüş olabileceğini ifade eden İlkkahraman, müvekkilinin olayda bir kastının olmadığını iddia etti.

Sanık avukatı Damla Erarslan da müvekkilinin öldürme kastının bulunmadığını, olayın şakalaşma sırasında gerçekleştiğini öne sürdü.

"Kasten yaptıklarını düşünüyorum"

Edanur Demir'in annesi Pakize Çiftçi ise kızının daha 17 yaşında bir çocuk olduğunu, kızının silahtan korkmadığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Kızının silah nedir bilmediğini savunan Çiftçi, "Kasten yaptıklarını düşünüyorum. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum. Benim yüreğim yandı. Hiçbir şey olmamış gibi böyle konuşuyor." dedi.

Edanur Demir'in kardeşi Esra Demir de sanık ile kardeşinin yakın arkadaş olduğu iddiasının doğru olmadığını, sanığın silah ticareti yaptığını iddia etti.

Diğer kardeşi Zehra Demir de kardeşinin kasten öldürüldüğünü, sanığın ambulans çağırmadan olay yerinden kaçtığını, bir saat sonra ise kola ve cips yiyecek kadar rahat olduğunu kaydetti.

Müşteki avukatı Gizem Kaya ise 17 yaşındaki bir çocuğun sakin bir şekilde silahı kafasına götürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, sanığın ifadesini kabul etmediklerini bildirdi.

"Silahla şaka olmaz' diyecektim, dememe kalmadan silah patladı"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Emrah Düğme de olayın mağdur ile sanık arasında şakalaşırken yaşandığını öne sürerek, "S.M.D. silahı belinden çıkardı ve yere doğru tuttu. Daha sonra Edanur 'Böyle tutulmaz' diyerek S.M.D.'nin kolundan tuttu. S.M.D'ye 'Silahla şaka olmaz' diyecektim, dememe kalmadan silah patladı. Ateşleme sırasında Edanur'un eli yukarıdaydı." diye konuştu.

Savcı mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak S.M.D. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.'nin ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen tutuklu sanık S.M.D. kasten öldürme suçundan cezalandırılma talebini kabul etmediğini belirterek, "İsteyerek arkadaşımı nasıl öldüreyim? Hala olayın şokundayım. Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Esra Demir, yaşanan olay nedeniyle gebe olan dayısının eşinin iki çocuğunu kaybettiğini öne sürerek, "Türkiye'de kadınlar evde, işte, parkta her yerde öldürülüyor. Ben bu ülkeden kadın olarak yaşamaktan nefret ettim." dedi.

Zehra Demir ise olayın kasten yapıldığının aşikar olduğunu savunarak, "S.M.D. o gün bir değil 3 can aldı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Vicdanı hiç mi sızlamadı?" diye konuştu.

Anne Pakize Çiftçi ise kızının hakkını bırakmayacağını, sonuna kadar davanın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede, 8 Ocak'ta, iddiaya göre çalışan Sıla P. (21) ile S.M.D. (22) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etmiş, kurşun kavgayı ayırmaya çalışan ve aynı kafede çalışan Edanur Demir'in (17) başına isabet etmişti. Demir, olay yerinde yaşamını yitirmiş, S.M.D kaçmıştı.