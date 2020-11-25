Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı - Son Dakika

Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı

25.11.2020 11:22

Gelen son dakika haberine göre - Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı Tip box hırsızları, polisin 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesi sonucu yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve tip boxları (bahşiş...

- Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı

Tip box hırsızları, polisin 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesi sonucu yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde 10 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve tip boxları (bahşiş kutusu) çalan 2 şüpheli yakalandı. Asayiş ekiplerinin 250 saatlik görüntü izleyerek yakaladığı şüpheliler, olaylarının çoğunluğunu kabul ederken, uyuşturucunun etkisiyle bazılarını hatırlamadıklarını dile getirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11-14-19 Ekim tarihlerinde Manavgat'ta başta kafeler caddesi olmak üzere 9'u polis, 1'i jandarma bölgesinde olmak üzere 10 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı işyerlerinin büyük bölümünde güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle şüphelileri belirlemekte güçlük yaşadı. Bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları başta olmak üzere Alanya-Manavgat girişi ve Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde mobese kameralarını izlemeye alan ekipler, 250 saatlik görüntü izleyerek belirlediği hırsızları Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yakaladı.

Üzerlerinde iş yerlerinden çaldıkları tip boxlardan alındığı değerlendirilen 400 TL demir para ve 900 TL civarında kağıt para ele geçirilen şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Manavgat'a getirildi.

3 ayrı günde, 3 ayrı motosikletle yüzleri maskeli bir şekilde Alanya'dan başlayıp Antalya'ya kadar iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerden Alperen O.B. 15 iş yerinden 23, Hanifi P'nin ise 14 iş yerinden toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, girdikleri birçok iş yerinden hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiklerini, bazılarını uyuşturucu ve alkolün etkisi altında gerçekleştirdikleri için hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

3 günde 10 iş yerine girdiler

2 şüphelinin 11-14 ve 19 Ekim tarihlerinde Alanya'dan Manavgat'a gelerek iş yerlerinden personelin bahşişinin olduğu tip bax kutuları ve çekmecelerdeki paraları aldıkları, her seferinde ayrı motosikletleri kullandıkları belirlendi. Bu süreçte Manavgat şehir merkezinde 10 iş yerine girilirken iş yerlerinden 1 tanesinin şikayetçi olmadığı, Kumköy de 1 işyerine, Konaklı'da ise 2 işyerine girdikleri belirlendi.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yerine girişleri ve tip box kutularını çaldıkları görülüyor.

Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı
Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı

Hırsızlık, Manavgat, Antalya, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya'da kafelere dadanan 2 şüpheli, 10 iş yerinin bahşiş kutusunu çaldı - Son Dakika


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