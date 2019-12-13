Antalya'da Kafkas Üniversitesi fırtınası

Antalya'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) tarafından düzenlenen 'Üniversiteler arası 2. Futbol Turnuvası'nda Kafkas Üniversitesi fırtınası esiyor. KAÜ Futbol takımı oynadığı 4 maçının 1'inde berabere kalırken, 3 karşılaşmayı farkı kazandı.



Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun desteklediği Kafkas Üniversitesi Futbol Takımı, Antalya Belek'te devam eden turnuvada, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından grup lideri belli olacak.



'Üniversiteler arası 2. Futbol Turnuvası'nda Kars'ı Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu temsil ediyor. 21 öğrenci ile turnuvaya katılan Kars ekibinin Teknik Direktörlüğü Kars Spor'un efsane futbolcularından Öğretim Görevlisi Tarkan Havadar yapıyor. Kafkas Üniversitesi Şırnak Üniversitesini 5-1, Erzincan Binali Yıldırım Üniveristesi'ni 5-3, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. Kafkas Üniversitesi Çukurova Üniversitesi ile 3-3 berabere kaldı.



Antalya'da turnuvaya katılan Kafkas Üniversitesi Teknik heyeti ve öğrencileri katkılarından dolayı başta Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu olmak üzere Genel Sekreter Doç Dr. Alparslan Yüce, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Kaygın ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teşekkür ettiler.



Öte yandan Antalya Belek'te devam eden ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) tarafından düzenlenen 'Üniversiteler arası 2. Futbol Turnuvası"na katılarak aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Kafkas Üniversitesi futbol takımı KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alparslan Yüce ve Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Kaygın yalnız bırakmıyor. Bugün oynanacak karşılaşmaların ardından Kafkas Üniveritesi'nin grup lideri olması bekleniyor. - KARS