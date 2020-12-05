Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

05.12.2020 13:51
Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ö. ve G.K'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçtı. Kovalamaca sonucu İ.Ö. ve G.K. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş 75 bin 600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3745 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da kağıda emdirilmiş uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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