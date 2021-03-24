Antalya'da kağıt toplayıcısını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eşkali belirlenen A.R, Ö.F.B. ve H.F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde yabancı uyruklu H.İ'nin darbedilmesi, motosikletine zarar verilmesi ve topladığı kağıtların yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Antalya 'da kağıt toplayan yabancı uyrukluyu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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