Son Dakika Haberleri: Antalya'da Kahreden Kaza

Antalya'da Kahreden Kaza

1 saat önce

Antalya'da hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı.

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Antalya'da hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Devrilen ambulans, alışverişten çıkıp poşetlerini arabaya yerleştiren bir gence çarptı. Kazada, kendi aracıyla ambulans arasında sıkışarak ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 plakalı ambulans, kavşaktaki ışıklara geldiği sırada sol taraftan gelen Emine Ç. yönetimindeki 07 MPV 32 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen ambulans aracı, kaza sırasında alışverişten çıkıp park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin arka bagajına malzemelerini yerleştiren Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ambulansla kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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